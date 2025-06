Si cerca un escursionista non è tornato da una camminata in montagna

Si cerca un escursionista scomparso dopo una giornata in montagna. I familiari, preoccupati per il mancato ritorno, hanno segnalato la sua assenza alle autorità. Le ricerche sono attualmente in corso in Val Pramper, nella suggestiva Val Zoldana, Belluno, sperando di rintracciarlo in sicurezza. La sua scomparsa desta preoccupazione e si intensificano le operazioni di ricerca per assicurargli un rapido ritrovamento.

Sono in corso in queste ore le ricerche di un escursionista veneziano che non è rientrato, ieri, da una camminata in montagna in Val Pramper, nella Val Zoldana (Belluno). La segnalazione è partita dai familiari, che non riuscivano a contattarlo: a loro l'escursionista sessantenne aveva lasciato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Si cerca un escursionista, non è tornato da una camminata in montagna - Il soccorso alpino sta perlustrando la zona di malga Pramper nella Val Zoldana, la segnalazione è arrivata dai familiari

