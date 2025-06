Si apre il cantiere delle meraviglie Nuova vita per l’Ipogeo dei Volumni | Così si valorizza un’area strategica

Si apre il cantiere delle meraviglie: un nuovo capitolo per l’Ipogeo dei Volumni, simbolo di storia e mistero etrusco. Circondati dal fascino antico e dalla suggestiva cornice di Ponte San Giovanni, si dà inizio a un’opera di valorizzazione che trasformerà questo sito strategico in una straordinaria attrazione turistica. Con entusiasmo e rispetto per il passato, questa iniziativa promette di riscrivere la storia del patrimonio archeologico locale.

Sospesi su un grande ponteggio, circondati dalle antiche e misteriose vicende della famiglia etrusca dei Velimna, si riscrive la storia. Con una simbolica cerimonia – lo scenografico sollevamento di un’urna – è stato inaugurato ieri il grande cantiere di riqualificazione e restauro dell’ Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone, destinato a rivoluzionare il sito archeologico di Ponte San Giovanni con il suo enorme potenziale turistico e culturale. Nuova accessibilità, strumenti multimediali e percorsi rinnovati sono le parole chiave di un’operazione che coinvolgerà anche il Parco della Necropoli e l’Antiquarium e che segna una straordinaria collaborazione tra istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si apre il cantiere delle meraviglie. Nuova vita per l’Ipogeo dei Volumni: "Così si valorizza un’area strategica"

