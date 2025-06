Si affanna a negare l’evidenza inventando pretesti e accusa Muraca contro il sindaco Tripodi

Il sindaco Tripodi dimostra ancora una volta di preferire la polemica alla collaborazione, evitando di riconoscere i risultati concreti ottenuti e alimentando un clima di conflitto che non fa bene alla comunità. In un momento in cui la coesione è fondamentale per il progresso, è urgente che le parti si concentrino su obiettivi condivisi e sul bene comune, lasciando da parte le divergenze sterili.

Il consigliere regionale del Partito democratico Giovanni Muraca attacca il sindaco di Polistena Michele Tripodi il quale, a suo avviso, piuttosto che esultare per i finanziamenti ottenuti dall’Ente metropolitano, “preferisce la polemica”. "Il sindaco Tripodi dimostra ancora una volta di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: tripodi - sindaco - muraca - affanna

Minacce e aggressione, Polistena Futura: "L'auotore è vicino al sindaco Tripodi" - Il movimento Polistena Futura, guidato dal capogruppo Francesco Pisano, risponde con incredulità alle affermazioni del sindaco Michele Tripodi riguardo all'aggressione a un lavoratore.

Stadio Polistena, Muraca: Tripodi preferisce polemica a bene città.

Francesco Tripodi arrestato: legami tra clan 'ndrangheta e politica a Brescia - MSN - Nella rete dei Tripodi per l’accusa c’era anche Mauro Galeazzi, ex assessore in quota Lega a Castelmella che nel 2021 si candidò a sindaco (ma perse le elezioni) arrestato per voto di scambio ... Riporta msn.com

Servizio Pubblico, Tripodi, sindaco di Rosarno: “La speranza di un volto normale” - Il Fatto Quotidiano - Elisabetta Tripodi, sindaco di Rosarno, racconta l’impotenza davanti ai tanti lavoratori che tutti i giorni vanno da lei a chiedere lavoro. Secondo ilfattoquotidiano.it