Sgomberate 4 persone accampate in via Orazio sotto al ponte di ferro FOTO

Sabato 28 giugno, grazie all’intervento della polizia locale di Pescara, l’area sotto il ponte di ferro in via Orazio è stata bonificata e sgomberata da quattro persone accampate. Un’operazione tempestiva e decisa, coordinata dal comandante Danilo Palestini, che sottolinea l’impegno delle autorità nel ripristinare sicurezza e decoro urbano. Questa azione rappresenta un passo importante per migliorare la vivibilità della zona e garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

È stata bonificata in via Orazio a Pescara l'area sotto al ponte di ferro grazie a un'operazione della polizia locale nella giornata di sabato 28 giugno. Nella mattinata la polizia locale, sotto il coordinamento del comandante Danilo Palestini, nell'ambito delle attività di controllo del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: sotto - orazio - ponte - ferro

Braccio di ferro tra il Milan e Theo Hernandez sul futuro del giocatore ? Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il francese sarebbe disposto a rimanere al Milan qualora non trovasse un club di suo gradimento per il trasferimento D’ Vai su Facebook

Sgomberate 4 persone accampate in via Orazio sotto al ponte di ferro [FOTO]; Sgombero via Orazio area ponte di ferro polizia locale Pescara; Sola (M5s) sulla sicurezza in via Orazio: Dopo l'aggressione il rogo vicino al ponte: servono risposte e non slogan.

Pescara: via Orazio, bonificata l’area sotto al ponte di ferro - A Pescara, in via Orazio, stamane la Polizia Locale ha bonificato l'area sotto al ponte di ferro, bivacco abituale di alcuni senza fissa dimora ... Da rete8.it

Pescara, bonificata l’area sotto al ponte di ferro: il bilancio dell’operazione della Polizia Locale - Questa mattina la Polizia Locale di Pescara, sotto il coordinamento del Comandante Danilo Palestini, nell'ambito ... abruzzolive.it scrive