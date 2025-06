Settimana corta ma solo per i parlamentari | il governo boccia la legge sul lavoro ma pensa al venerdì libero

Mentre il governo respinge la proposta di una settimana lavorativa più corta per i cittadini, si apre un dibattito sui privilegi dei parlamentari. La proposta di spostare le interpellanze dal venerdì mattina al venerdì pomeriggio o al weekend lungo solleva molte polemiche: è giusto che i rappresentanti abbiano un extra di tempo libero, anche a discapito dei lavoratori comuni? La questione accende il confronto tra diritti e privilegi nel nostro Paese.

Il governo dice no alla “settimana corta” per i lavoratori, ma pensa di concedere ai parlamentari il weekend lungo. L’idea è stata avanzata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante la riunione dei capigruppo alla Camera di mercoledì 26 giugno. La proposta, ha anticipato Repubblica, è stata riferita da più fonti presenti all’incontro e riguarda lo spostamento delle interpellanze parlamentari dal venerdì mattina al giovedì pomeriggio, con l’effetto pratico di chiudere in anticipo la settimana dei lavori a Montecitorio. Ciriani avrebbe motivato l’iniziativa con difficoltà logistiche: “Vorrei sottoporre l’ipotesi di spostare al giovedì le interpellanze, perché è difficile garantire il venerdì la presenza di ministri e sottosegretari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it