Settecolli nuoto 2025 oggi | orari 28 giugno tv programma streaming

Oggi, sabato 28 giugno, terza e ultima giornata di gare nel Trofeo Settecolli di nuoto. L’edizione n.61 del meeting del Foro Italico regalerĂ gli spunti finali dopo quanto accaduto nei primi due giorni. Al di lĂ di quello che potranno essere i risultati nelle singole gare, sarĂ interessante capire chi potrĂ ambire anche alla qualificazione ai Mondiali a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto. La curiositĂ odierna verte, inevitabilmente, su Gregorio Paltrinieri. Il campione carpigiano torna a competere nei 1500 stile libero, la sua gara. Una fase di carriera particolare per Greg, orientata in maniera quasi assoluta sulle acque libere. 🔗 Leggi su Oasport.it