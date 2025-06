Settecolli nuoto 2025 oggi in tv | orari sabato 28 giugno programma streaming

Oggi, sabato 28 giugno, si conclude il prestigioso Trofeo Settecolli di nuoto al Foro Italico, con emozionanti gare che metteranno in gioco i talenti italiani e internazionali. La terza giornata promette sorprese e opportunità di qualificazione ai Mondiali di Singapore, in un’atmosfera vibrante di adrenalina e passione. Non perdere la diretta streaming e gli orari delle finali: scopriamo insieme chi scriverà il finale di questa straordinaria edizione!

Oggi, sabato 28 giugno, terza e ultima giornata di gare nel Trofeo Settecolli di nuoto. L’edizione n.61 del meeting del Foro Italico regalerĂ gli spunti finali dopo quanto accaduto nei primi due giorni. Al di lĂ di quello che potranno essere i risultati nelle singole gare, sarĂ interessante capire chi potrĂ ambire anche alla qualificazione ai Mondiali a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto. LA DIRETTA LIVE DEL SETTECOLLI DI NUOTO ALLE 9.00 E ALLE 18.00 La curiositĂ odierna verte, inevitabilmente, su Gregorio Paltrinieri. Il campione carpigiano torna a competere nei 1500 stile libero, la sua gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Settecolli nuoto 2025 oggi in tv: orari sabato 28 giugno, programma, streaming

In questa notizia si parla di: settecolli - nuoto - sabato - giugno

Nuoto, pubblicata l’entry-list del Trofeo Settecolli 2025: i ritorni di Ceccon e Paltrinieri, tanti stranieri - Il Trofeo Settecolli 2025 si avvicina con grande entusiasmo, pronto a regalare uno spettacolo indimenticabile tra nuotatori italiani e stranieri.

? 61ª edizione del Trofeo Settecolli IP - Internazionali di Nuoto Stadio del Nuoto, Roma Giovedì 26, Venerdi 27 e Sabato 28 Giugno Fabio Cetti https://fabiocetti.com/61-settecolli-2025/ Vai su Facebook

Translate post 61° Settecolli Stadio del Nuoto, Foro Italico ? 26-27-28 giugno 2025 Vai su X

Trofeo Settecolli 2025: Start List E Programma Gare Day 2-27 Giugno; Nuoto, al Foro Italico la 61esima edizione del Trofeo Settecoli; Settecolli 2025: programma e dove vedere le gare in diretta · Nuoto.

Settecolli, l’Imolanuoto si aggrappa al bronzo di Cerasuolo - Bilancio amaro fino a questo momento: un solo podio grazie al classe 2003 nei 50 rana. Come scrive ilnuovodiario.com

DIRETTA SETTECOLLI 2025/ Simona Quadarella vince ancora, Pilato e Viberti ok! (oggi 27 giugno) - Diretta Settecolli 2025 streaming video Rai 2 oggi venerdì 27 giugno: orario, programma e finali della seconda giornata a Roma per il meeting di nuoto. Scrive ilsussidiario.net