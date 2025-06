Settecolli Greg secondo nei 1500 | Il Mondiale? Più no che sì ma voglio pensarci bene

L'azzurro sconfitto dal tedesco Florian Wellbrock che vince in 14’53?59 contro 14’58?22. Ancora un successo per Sara Curtis che tocca davanti a tutte nei 50 sl, primo posto anche per Ceccon nei 200 dorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Settecolli, Greg secondo nei 1500: "Il Mondiale? Più no che sì, ma voglio pensarci bene"

