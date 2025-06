Sesto San Giovanni la metropolitana può ripartire | Nuova piazza e stazioni Il 2028 sarà l’anno decisivo

Sesto San Giovanni si prepara a un nuovo capitolo di rinascita urbana, con la ripresa dei lavori per la metropolitana e l’apertura di nuove stazioni entro il 2028. Dopo anni di attese e ostacoli, il 2024 potrebbe essere l’anno decisivo per restituire alla città un collegamento strategico con Milano. Il futuro si fa più vicino: è il momento di guardare avanti, perché il cambiamento è alle porte e promette di rivoluzionare la mobilità locale.

Sesto San Giovanni (Milano) – Tra pochi giorni, viale Gramsci festeggerà i 14 anni dall’apertura del cantiere per il prolungamento della linea rossa della metropolitana. Dopo oltre due anni - cioé dalla decisione della ditta De Sanctis di rescindere anticipatamente il contratto d’appalto - i lavori sono fermi per realizzare le stazioni di Sesto Restellone e Cinisello Bettola. Giovedì è arrivato l’annuncio atteso da mesi. Dopo 13 anni Sesto e Cinisello aspettano ancora la linea rossa M1 per arrivare a Bettola in metrò “Il sigillo definitivo del finanziamento dei 20 milioni di euro per il prolungamento della linea M1 avverrà nel primo Cipess utile entro la metà di luglio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it