Sesto in scena lo spettacolo ‘Le città invisibili’ dai racconti di Calvino

Preparati a un viaggio straordinario tra le pagine di Italo Calvino, dove l’immaginazione si anima sul palco. "Le città invisibili" rivivono tra culture e storie invisibili, trasformando il cortile della Biblioteca Ragionieri in un mondo magico e affascinante. Non perdere questa occasione unica: lunedì 30 giugno alle 21:15, la Compagnia Catalyst ti invita a scoprire le meraviglie di un’arte che supera i confini della realtà.

Firenze, 28 giugno 2025 - Un viaggio fantastico tra luoghi immaginari che riflettono l’incontro tra culture e la complessità dell’esperienza umana. Tratto dall’omonima raccolta di Italo Calvino, "Le città invisibili" è lo spettacolo teatrale che la Compagnia Catalyst porta in scena lunedì 30 giugno (ore 21,15) nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino. Sul palco salgono gli attori Giorgia Calandrini, Vincenzo De Caro, Guido Targetti e Dafne Tinti. Regia di Riccardo Rombi. La serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito bit.lysestoeventi oppure telefonicamente al numero 055. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sesto, in scena lo spettacolo ‘Le città invisibili’ dai racconti di Calvino

