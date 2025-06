Sesto Fiorentino le farmacie comunali boicottano Israele

Il Comune di Sesto Fiorentino ha deciso di adottare una misura senza precedenti, bloccando la vendita di prodotti israeliani nelle farmacie comunali come gesto simbolico di protesta contro la guerra a Gaza. Questa iniziativa, prima nel suo genere in Italia, ha suscitato dibattito e riflessioni sulla relazione tra politica e servizi sanitari. Ma cosa significa davvero questa scelta per i cittadini e per il ruolo delle istituzioni?

Il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato una delibera che prevede il blocco della vendita, nelle otto farmacie comunali, di farmaci da banco, parafarmaci, dispositivi e cosmetici di aziende israeliane o a capitale israeliano. La misura entrerĂ in vigore dal primo luglio e rappresenta il primo boicottaggio istituzionale in Italia nei confronti di Israele. Il sindaco ha parlato di una presa di posizione politica contro la guerra a Gaza, pur garantendo ai cittadini la possibilitĂ di acquistare medicinali equivalenti o rivolgersi a farmacie private. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti all'interno della comunitĂ locale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sesto Fiorentino, le farmacie comunali boicottano Israele

In questa notizia si parla di: farmacie - sesto - fiorentino - comunali

Via i prodotti israeliani dalle farmacie comunali, il boicottaggio di Sesto Fiorentino - In un gesto di solidarietĂ e coerenza, le farmacie comunali di Sesto Fiorentino hanno deciso di sospendere la vendita di prodotti israeliani, dai farmaci alle attrezzature mediche.

Sesto Fiorentino contro Israele, boicottaggio di prodotti israeliani da farmacie comunali, sindaco Falchi: “Governo Netanyahu criminale" Vai su X

Sesto Fiorentino, dal 1° luglio stop ai prodotti israeliani nelle farmacie comunali: è il primo caso in Italia. La delibera dell’Azienda farmacie e servizi, partecipata al 100% dal Comune, esclude farmaci, parafarmaci e cosmetici di aziende israeliane, con eccezion Vai su Facebook

Sesto Fiorentino, le farmacie comunali boicottano Israele; Via i prodotti israeliani dalle farmacie comunali, il boicottaggio di Sesto Fiorentino; Nelle farmacie di Sesto Fiorentino stop ai prodotti israeliani, la decisione del comune.

Le farmacie di Sesto Fiorentino non venderanno più prodotti israeliani: la delibera è comunale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Sesto Fiorentino, le farmacie boicottano i prodotti delle aziende di Israele. “Odora di antisemitismo” - Stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane o realizzati con capitale ... iltempo.it scrive