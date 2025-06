Sesto Fiorentino farmacie comunali boicottano prodotti Israele

Una decisione che sta suscitando scalpore e dibattito tra cittadini e addetti ai lavori: le farmacie comunali di Sesto Fiorentino hanno deciso di boicottare i prodotti israeliani, includendo farmaci, parafarmaci e cosmetici. Questa scelta, annunciata dall'Azienda farmacie e servizi spa, controllata dal Comune, si inserisce in un contesto più ampio di proteste e tensioni. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione e cosa ne pensano i cittadini?

(Adnkronos) – Stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane o realizzati con capitale collegato a Israele in tutte le farmacie comunali di Sesto Fiorentino (Firenze). Lo ha deciso l'Azienda farmacie e servizi spa, controllata al 100% dal Comune e proprietaria di 8 esercizi commerciali sul territorio. "Si tratta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: farmacie - sesto - fiorentino - comunali

Via i prodotti israeliani dalle farmacie comunali, il boicottaggio di Sesto Fiorentino - In un gesto di solidarietà e coerenza, le farmacie comunali di Sesto Fiorentino hanno deciso di sospendere la vendita di prodotti israeliani, dai farmaci alle attrezzature mediche.

Sesto Fiorentino contro Israele, boicottaggio di prodotti israeliani da farmacie comunali, sindaco Falchi: “Governo Netanyahu criminale" Vai su X

Sesto Fiorentino, dal 1° luglio stop ai prodotti israeliani nelle farmacie comunali: è il primo caso in Italia. La delibera dell’Azienda farmacie e servizi, partecipata al 100% dal Comune, esclude farmaci, parafarmaci e cosmetici di aziende israeliane, con eccezion Vai su Facebook

Sesto Fiorentino, le farmacie comunali boicottano Israele; Nelle farmacie di Sesto Fiorentino stop ai prodotti israeliani, la decisione del comune; Via i prodotti israeliani dalle farmacie comunali, il boicottaggio di Sesto Fiorentino.

Sesto Fiorentino, farmacie comunali boicottano prodotti Israele - Lo ha deciso l'Azienda farmacie e servizi spa, controllata al 100% dal Comune e proprietaria di 8 esercizi commerciali sul territorio ... Segnala adnkronos.com

Sesto Fiorentino blocca farmaci israeliani nelle farmacie comunali dal primo luglio, prima scelta politica del genere in Italia - Il comune di Sesto Fiorentino sospende dal 1° luglio 2025 la vendita nelle farmacie comunali di prodotti israeliani per protestare contro il conflitto a Gaza, scatenando dibattiti e reazioni nella com ... gaeta.it scrive