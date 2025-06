Sesso con la minore in affido L’orrore nei messaggi sul cellulare della ragazzina | 43enne arrestato in Valchiavenna

Un episodio scioccante scuote la comunità di Valchiavenna: un uomo di 43 anni, già noto alle autorità, è stato arrestato con l'accusa di abusi su una minore in affidamento. Quella che doveva essere un'ambiente protettivo si è trasformata in un incubo, rivelando un orrore nascosto tra messaggi e gesti inaccettabili. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare e proteggere le vittime innocenti, affinché non si ripetano simili tragedie.

Sondrio – Stava con loro da anni e non era mai accaduto alcunché. Fino a qualche mese fa, quando quella bambina sfortunata, che avevano accolto proprio per assicurarle un ambiente e una crescita più equilibrati e sani rispetto a quanto le avrebbe potuto garantire la sua famiglia d'origine, ha iniziato a trasformarsi in una giovane donna. Ed è di fronte a questo cambiamento che il padre affidatario si sarebbe trasformato, a propria volta, in un orco, riservando alla giovanissima – minore di 14 anni – attenzioni che a quell'età, di certo, mai ci si aspetterebbe di ricevere. È finito così in carcere, con l'accusa di atti sessuali con minori, un 43enne residente in un paese della Valchiavenna.

