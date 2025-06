Servizi sociali la Toscana si avvicina ai parametri nazionali richiesti

La Toscana si avvicina sempre di più agli standard nazionali nei servizi sociali, grazie a un rapporto positivo tra assistenti sociali e cittadini. Con un assistente ogni 5mila abitanti, la regione fa passi avanti significativi nel garantire prestazioni di qualità e accessibili a tutti. Questo progresso rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di offrire servizi sociali più efficienti ed equi. La strada è aperta, e il futuro promette ulteriori miglioramenti.

FIRENZE – Buone notizie per i servizi sociali della Regione Toscana. Con un assistente sociale ogni 5mila abitanti, la Toscana è sempre più vicina ai parametri nazionali per garantire i livelli essenziali di prestazioni richiesti per i relativi servizi. Lo evidenzia il quarto Rapporto sui servizi sociali, redatto dall’Osservatorio sociale regionale insieme ad Anci Toscana e presentato ieri mattina (27 giugno) a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, con gli interventi, tra gli altri, dell’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, dei vertici dell’Ordine degli assistenti sociali e di rappresentanti dell’associazione dei comuni toscani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it