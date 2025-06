Serradifalco tragico incidente stradale | muore un uomo di 59 anni ferita una giovane donna

Un tragico incidente sulla SS122 a Serradifalco ha sconvolto la comunità: un uomo di 59 anni ha perso la vita, mentre una giovane donna è rimasta ferita. L’impatto violento ha causato anche l’incendio di una vettura, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Un dramma che sottolinea ancora una volta quanto siano fondamentali sicurezza e attenzione alla guida. Resta aggiornato su questa vicenda e molto altro, abbonandoti a Daily Italianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violento impatto sulla SS122: un’auto prende fuoco, necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Un drammatico incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, 27 giugno, intorno alle 22,30, lungo la Strada Statale 122 all’altezza di Serradifalco (Caltanissetta), in direzione Canicattì (Agrigento). L’impatto tra le due vetture. Due automobili si sono scontrate violentemente, provocando conseguenze tragiche. Una delle due vetture coinvolte, una Citroen Xara, ha preso fuoco immediatamente dopo l’impatto. A perdere la vita è stato il conducente della Citroen, Carmelo Allegro, 59 anni, rimasto incastrato tra le lamiere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Serradifalco, tragico incidente stradale: muore un uomo di 59 anni, ferita una giovane donna

In questa notizia si parla di: incidente - serradifalco - tragico - stradale

Incidente mortale a Serradifalco: Salvatore Cumbo muore cadendo in un supermercato - Un tragico incidente si è verificato a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, dove Salvatore Cumbo, 55 anni, è morto cadendo da oltre tre metri mentre lavorava in un supermercato di via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Tragico schianto sulla strada statale 122 Agrigentina, muore un cinquantanovenne di Serradifalco; Tragico schianto tra Serradifalco e Canicattì, morto 59enne; Serradifalco, un bidello cade dal tetto e muore: al lavoro per arrotondare.

Incidente mortale sulla SS122 a Serradifalco: muore 59enne, giovane ferita - Incidente mortale sulla SS122 a Serradifalco, muore 59enne, giovane ferita. Segnala newsicilia.it

Tragico schianto tra Serradifalco e Canicattì, morto 59enne - 30, sulla Ss122 a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, in direzione di Canicattì. Si legge su msn.com