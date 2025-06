Serie D un anno di crescita pensando al futuro

Il nostro primo obiettivo – riepiloga coach Fabio Forte – è stato quello di consolidare le basi, valorizzare il talento giovane e creare un ambiente di crescita. In un anno di duro lavoro e dedizione, la squadra ha mostrato un carattere forte e un entusiasmo contagioso, dimostrando che il futuro del volley femminile locale è in ottime mani. E questa stagione rappresenta solo l’inizio di un cammino promettente che continueremo a costruire con passione e determinazione.

Alla sua prima stagione nel campionato di serie D femminile, la squadra del Volley Club griffata Bcc Romagnolo ha centrato l'obiettivo salvezza con largo anticipo, distinguendosi per impegno e spirito di squadra. Un traguardo importante, conquistato con determinazione da un gruppo giovane, composto interamente da atlete provenienti dal settore giovanile del Volley Club. "Il nostro primo obiettivo – riepiloga coach Fabio Forte - è stato quello di creare un ambiente sereno e stimolante in palestra. Parallelamente abbiamo costruito una nuova squadra, formata da ragazze provenienti da contesti diversi, dalla serie C all'Under 16, lavorando per favorire l'integrazione, la collaborazione e il rispetto reciproco, sia sul piano tecnico che caratteriale.

