Serie D rinforzo in difesa Il Milan Futuro punta sul talento di Messaoudi

Il Milan guarda al futuro con entusiasmo, puntando su giovani talenti per rafforzare la propria difesa. In questa strategia di rinforzo, si inserisce il nome di Yanis Messaoudi, promettente classe 2009 del Racing Club de France, già paragonato a grandi nomi come Yoro del Manchester United. Dotato di grande tecnica e visione di gioco, Messaoudi rappresenta una scommessa importante per il progetto rossonero, che punta a costruire una squadra vincente anche con i giovani.

Il Milan Futuro è ad un passo da un colpo di grande prospettiva. Anche se manca ancora l’ufficialità è praticamente certo l’arrivo, a titolo definitivo, di Yanis Messaoudi (nella foto) del Racing Club de France. Nato in Francia, Messaoudi è un difensore classe 2009 e nonostante la giovanissima età è considerato un giocatore di altissimo potenziale soprattutto in patria, dove viene paragonato a Leny Yoro del Manchester United. Dotato di grande tempismo negli interventi, il centrale è apprezzato anche per le qualità in fase di palleggio e costruzione. Servirà comunque tempo per capire se il ragazzo verrà utilizzato più con la seconda squadra rossonera in Serie D o se sarà principalmente aggregato al gruppo Primavera (di ieri la notizia della risoluzione con mister Guidi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D, rinforzo in difesa. Il Milan Futuro punta sul talento di Messaoudi

