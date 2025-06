Serie C richieste in A per il gioiellino del Rimini Napoli e Bologna sulle tracce di Jallow

Gli occhi delle grandi del calcio italiano sono puntati su Sulayman Jallow, il giovane talento del Rimini che sta facendo parlare di sé. Bologna, Napoli e Fiorentina sono sulle tracce dell’attaccante gambiano, convinte che abbia le qualità per emergere e raggiungere la prima squadra. Mentre si attendono sviluppi sull’esito della partita di Immobile, il Bologna si prepara a giocare d’anticipo, sperando di assicurarsi il futuro del promettente gioiellino.

Gli occhi delle big del calcio italiano sul talento gambiano del Rimini: Sulayman Jallow è nel mirino di Bologna, Fiorentina e Napoli, intenzionate a strappare l'attaccante ai romagnoli per inserirlo in Primavera, credendo che il ragazzo abbia il potenziale per arrivare in futuro in prima squadra. Aspettando di capire come terminerà la partita Immobile (35), il Bologna intanto prova ad anticipare la concorrenza intenzionato a lavorare per garantirsi l'attaccante del futuro. La conferma arriva dall'agente di Jallow. "Ci sono Bologna, Napoli e Fiorentina su Jallow", ha riferito ieri telefonicamente Luigi Sorrentino.

