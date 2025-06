Serie b Fininvest annuncia | Accordo vicino per cedere il Monza

La trattativa per la cessione del Monza si avvicina a una svolta decisiva, con Fininvest che conferma di essere ai dettagli finali. L’amministratore delegato Danilo Pellegrino annuncia un imminente accordo, mantenendo il riserbo sui possibili acquirenti, tra cui spicca la cordata americana di Beckett Layne Ventures. La famiglia Berlusconi si prepara così a un nuovo capitolo: quale sarà il futuro di questo affascinante club?

"Siamo vicini a chiudere un accordo e, non appena sarĂ definito, sarĂ comunicato ufficialmente". Le parole dell’amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, confermano la volontĂ da parte della famiglia Berlusconi di cedere il Monza. Come acquirente in pole c’è sempre la cordata americana Beckett Layne Ventures collegata a Mauro Baldissoni. Ma Pellegrino non si è sbilanciato: "Non commentiamo i nomi". E sullo sfondo resta l’altro fondo statunitense, Blue Crow Sports Group. La cessione del club brianzolo non sembra comunque in discussione e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net