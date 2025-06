Serie A2 | prosegue la campagna acquisti della compagine formata da Caja e Portaluppi La Fortitudo prende anche Guaiana Ora servono due lunghi italiani

La Fortitudo Bologna si conferma protagonista nel mercato della Serie A2, rafforzando il roster con acquisti di qualità come Caja, Portaluppi e ora Guaiana. Con l’obiettivo di puntare in alto, la società del presidente Stefano Tedeschi sta costruendo una squadra solida e competitiva, pronta a sfidare le avversarie più temibili. Ora, per completare il team, servono due lunghi italiani che possano fare la differenza sotto canestro e portare la Fortitudo verso nuovi traguardi.

Seconda ufficializzazione nel giro di poche ore per la Fortitudo. Dopo Anumba, la società del presidente Stefano Tedeschi ha infatti firmato Vincenzo Guaiana. Nato ad Erice l’1 dicembre 2000, guardia di 195 cm, Guaiana è cresciuto cestisticamente a Trapani, prima nelle giovanili della Virtus e poi con la Pallacanestro Trapani, con la quale ha esordito tra i senior nella stagione 201718. Nell’annata 201819, Guaiana approda alla corte di coach Larry Brown a Torino dove ha assaggiato il mondo del professionismo, raccogliendo 27 convocazioni e 4 presenze in serie A (esordio nella massima serie il 3 febbraio 2019) e qualche minuto in EuroCup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A2: prosegue la campagna acquisti della compagine formata da Caja e Portaluppi. La Fortitudo prende anche Guaiana. Ora servono due lunghi italiani

In questa notizia si parla di: guaiana - fortitudo - serie - prosegue

Serie A2: il general manager Portaluppi e coach Caja puntano a chiudere il più rapidamente possibile il pacchetto degli italiani. Anumba, Piccoli o Guaiana per la Fortitudo - La Fortitudo Bologna si prepara a un periodo cruciale di mercato e riorganizzazione, con il general manager Flavio Portaluppi e il coach Attilio Caja determinati a definire rapidamente l’acquisto degli italiani Anumba, Piccoli o Guaiana.

Serie A2: prosegue la campagna acquisti della compagine formata da Caja e Portaluppi. La Fortitudo prende anche Guaiana. Ora servono due lunghi italiani; Fortitudo Bologna, interesse per Vincenzo Guaiana.

UFFICIALE – Vincenzo Guaiana firma con la Fortitudo Bologna - Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Vincenzo Guaiana. Secondo basketinside.com

Anumba e Guaiana, la Fortitudo accelera. Caja: "Sarà una squadra più fisica e affamata" - Basket serie A2 Sistemato il pacchetto degli italiani, il coach e il general manager Portaluppi si concentreranno sugli stranieri ... Si legge su msn.com