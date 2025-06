Serie a2 Il rinnovo di Gentile leader dell’Urania

Il ritorno di Alessandro Gentile all’Urania Milano segna un capitolo emozionante nella Serie A2, portando con sé l’esperienza e la passione di un leader indiscusso. A 11 anni dal suo storico titolo con l’Olimpia, Gentile rinnova il suo impegno, pronto a scrivere nuove pagine di successi e a illuminare ancora una volta il percorso rossoblù. La sua determinazione promette un’annata ricca di sfide e trionfi da non perdere.

Alessandro Gentile (nella foto) resta a Milano, e non è una notizia qualunque per l'Urania: l'annuncio arriva a 11 anni esatti da quel titolo conquistato con l'Olimpia da capitano, simbolo di una carriera che continua a incrociare la città con nuove motivazioni. Sarà ancora lui il faro rossoblù nella prossima stagione di A2. "Non vedo l'ora di tornare al lavoro", dice Gentile, deciso a costruire un'annata ancora più solida dopo quella già positiva dello scorso anno. La sua leadership tecnica ed emotiva resta un punto fermo per la Wegreenit Urania, che attorno a lui e al capitano Andrea Amato sta preparando un roster competitivo per affrontare un campionato che si preannuncia duro e ricco di rivali di alto livello.

