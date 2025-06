Serie A ultimatum di ter Stegen | ha fretta di firmare

Marc André ter Stegen ha fretta di decidere il suo futuro, assecondando un senso di urgenza nato dalla pressione della situazione al Barcellona e dall'importanza del prossimo Mondiale. Con la possibilità di diventare titolare della Nazionale tedesca per la prima volta dopo anni, l’estremo difensore si prepara a giocarsi tutto in questa stagione cruciale. Ovviamente molto dipenderà da Neuer, ma è ovvio che se quest’anno dovesse fare la...

La situazione che si è creata a Barcellona è soffocante, con Marc André ter Stegen che ha fretta di scoprire quale sarà il suo futuro. Con il Mondiale in programma la prossima estate il portiere tedesco ha intenzione di essere protagonista quest'anno, anche perché potrebbe finalmente essere per la prima volta dopo anni il titolare della Nazionale tedesca. Ovviamente molto dipenderà da Neuer, ma è ovvio che se quest'anno dovesse fare la differenza Nagelsmann potrebbe pensare proprio a lui. Il tutto dipenderà ovviamente dove e soprattutto se giocherà, motivo per il quale Marc André ter Stegen ha fretta di capire cosa ne sarà di lui.

