Serena punta subito su Pio Esposito | L’Inter lo tenga mi ricorda Toni

Serena punta subito su Pio Esposito, un giovane che richiama i grandi centravanti di casa Inter. Con la sua determinazione e talento, sta già lasciando il segno in Europa e nel mondo, ricordando le radici profonde di una scuola storica. Tra flashback e speranze future, il nostro mercato si arricchisce di un nome destinato a scrivere pagine importanti. E se questa è solo l'inizio, il meglio deve ancora arrivare.

La scuola dei centravanti in nerazzurro ha radici antiche. Alcuni avevano sembianze simili all’uomo copertina dell’Inter di questi giorni, Francesco Pio Esposito, vent’anni oggi e un’attenzione crescente dopo la rete segnata al River Plate e due prestazioni in linea col palcoscenico mondiale (lo era stata anche quella contro gli Urawa Reds). Nella schiera di attaccanti di razza che hanno fatto le fortune dell’Inter c’è Aldo Serena, tra i pochi ad essersi tolto lo sfizio di vincere nello stesso anno Scudetto e classifica marcatori: era il 1989. "Io, più che un altro Serena, ci vedo Luca Toni. Per altezza e caratteristiche tecniche", dice l’ex centravanti parlando del più piccolo degli Esposito, atteso lunedì insieme ai compagni dagli ottavi contro il Fluminense. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serena punta subito su Pio Esposito: "L’Inter lo tenga, mi ricorda Toni"

In questa notizia si parla di: serena - inter - esposito - punta

Serena commenta l’arbitraggio di Inter Lazio: «I falli di Rovella e Arnautovic domenica andavano fischiati» - Serena, ex attaccante, ha commentato l’arbitraggio di Inter-Lazio, sottolineando che i falli di Rovella e Arnautovic domenica andavano fischiati.

L'Inter si tiene stretta Francesco Pio Esposito, parola dell'agente Mario Giuffredi. Tifosi nerazzurri, lo volete in rosa per la prossima stagione? Vai su Facebook

Serena immediately focuses on Pio Esposito: Inter should keep him, he reminds me of Toni; Serena: “I giovani ci sono, ma non ci si punta. L’Inter ha Esposito, ma vuole Bonny”; Aldo Serena: “Camarda e Pio Esposito meritano spazio, ma in Italia manca programmazione”.

Serena punta subito su Pio Esposito: "L’Inter lo tenga, mi ricorda Toni" - Il mito dello scudetto 1989 promuove l’attaccante dopo le due partite in Usa: "Ma lo si lasci anche sbagliare" ... msn.com scrive

Serena non ha dubbi: «Pio Esposito meriterebbe una chance all’Inter» - Serena, l’ex giocatore ha parlato delle difficoltà del calcio italiano nel generare talenti di alto calibro: le sue parole Riflettendo sulla persistente difficoltà del calcio italiano nel generare tal ... Lo riporta informazione.it