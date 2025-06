Serate di ballo liscio e gnocco fritto

Se stai cercando un modo per vivere un'estate in città all'insegna di divertimento, musica e buon cibo, non puoi perderti le serate di ballo liscio e gnocco fritto al Parco Amico di Braida. Un'occasione unica per socializzare, rilassarti e gustare specialità locali, il tutto immerso in un'atmosfera coinvolgente e autentica. Il calendario, curato da Comune di Sassuolo e sostenuto da Fondazione di Modena, promette emozioni fino a settembre: e il primo appuntamento...

Ballo liscio e gnocco fritto: cosa chiedere di più ad un’estate in città? La ricetta funziona e la Comune del Parco di Braida la fa sua, allestendo un calendario che da lunedì, e fino a settembre, anima il Parco Amico. Nell’ambito di ‘Idea Sassuolo. Quartieri al Centro’, e con il sostegno di Fondazione di Modena, le serate di liscio si tengono tutti i lunedi, mentre il ‘calendario’ del gnocco varia. Primo appuntamento, con il liscio, lunedì quando sul palco sale l’orchestra Scaglioni, poi il 7 luglio c’è l’orchestra Ballestri, il 14 l’orchestra Giramondo, il 21 l’orchestra Linari, che replica il 4 agosto, prima dell’appuntamento del primo settembre, ancora con l’orchestra Ballestri, che chiude la rassegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serate di ballo liscio e gnocco fritto

In questa notizia si parla di: liscio - gnocco - serate - ballo

Giugno al Parco delle Terme Un mese ricco di emozioni, musica, cultura e tanto divertimento! Scopri il nuovo calendario eventi di giugno: ogni giorno un’attività, ogni settimana un motivo per passare una giornata nella natura! Eventi danzanti Serate Vai su Facebook

Sagra dei gnocchi 2024: 3 serate con musica dal vivo; Dieci cose da fare a Ferragosto in provincia di Reggio Emilia; Festa del Monte e dei Casagai a Valestra: Tradizione, Musica e Buon Cibo ad Agosto.

Festa del mare e ballo liscio: ecco gli eventi estivi - L’estate 2025 parte col botto a Porto San Giorgio, e la promessa di sindaco e assessori è chiara: non ci si può annoiare nemmeno per un attimo. msn.com scrive

Ballo liscio in piazza a Bagnolo. Tantissimi gli ospiti di Felice - MSN - Attivo lo stand con gnocco fritto a cura della Pro loco. msn.com scrive