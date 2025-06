Serate a Villa Camperio Venti film sotto le stelle

serate indimenticabili sotto le stelle. Questa sera, il cortile di Villa Camperio si illumina con il cinema all’aperto e un evento speciale dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. A partire dalle 21.30, un concerto e letture intense e coinvolgenti uniranno musica e parole in un messaggio forte e condiviso. Un’iniziativa – sottolinea Valeria Bassani, assessora alla Cultura – che unisce cultura e socialità, attraverso una proposta di impegno e sensibilizzazione per un mondo più giusto.

Si accendono questa sera le luci del cinema all’aperto nel cortile di Villa Camperio (via Confalonieri 55), gestito fino al 5 settembre dalla cooperativa Controluce. Si comincia con una serata speciale, a ingresso libero, alle 21.30: concerto e letture contro la violenza sulle donne, dal titolo “Questo non è amore“. "Un’iniziativa – sottolinea Valeria Bassani, assessora alla Cultura – che unisce cultura e socialità, attraverso una proposta di qualità". La programmazione prevede una rosa di titoli nazionali e internazionali (20 proiezioni), spaziando dal docufilm alla commedia, fino al drammatico, con inizio dalle 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serate a Villa Camperio. Venti film sotto le stelle

