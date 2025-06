Serata rock anni 90 e pizzata a Castione Baratti

Preparati a rivivere l’energia degli anni ’90 in una serata indimenticabile a Castione Baratti! Sabato 28 giugno, presso la suggestiva Cornice Medievale del Circolo dei Baratti aps, potrai scatenarti con i greatest hits dei Filodeco, la band simbolo di quel decennio, guidata dal carismatico Lorenzo Cavazzini. E per rendere tutto ancora più speciale, una gustosa pizzata ti aspetta: un mix di musica, sapori e divertimento che non puoi perdere!

