Senesi Juve | l’argentino è un’opzione concreta per la difesa bianconera è tra i profili i preferiti da Tudor! Tutte le novità

La Juventus punta forte su Senesi, l’argentino del Bournemouth, come soluzione concreta per rafforzare la difesa. Tra i profili preferiti da Tudor, questa scelta potrebbe rappresentare un’opportunità strategica in vista della sessione estiva di calciomercato. Con l’emergenza difensiva acuita dall’infortunio di Savona, aggiungere un nuovo centrale diventa prioritario. Tutte le novità e aggiornamenti sul mercato bianconero sono pronti a svelarsi in queste settimane cruciali.

Senesi Juve: l’argentino in forza al Bournemouth è un’opzione concreta per la difesa bianconera, è tra i profili i preferiti da Tudor! Tutte le novità. In questa sessione estiva l’idea del calciomercato Juve è di aggiungere almeno un nuovo difensore a un reparto che con l’infortunio di Savona è tornato in emergenza totale dal punto di vista numerico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport tra i nomi preferiti da Tudor accanto a Balerdi del Marsiglia ci sarebbe anche Senesi del Bournemouth, che ha evidenziato abilità in entrambe le fasi e spiccate doti di leadership. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi Juve: l’argentino è un’opzione concreta per la difesa bianconera, è tra i profili i preferiti da Tudor! Tutte le novità

In questa notizia si parla di: juve - argentino - opzione - concreta

Nico Paz Juve, l’argentino rivela: «Futuro? In questo momento non guardo al breve termine. Vi svelo qual è il mio sogno» - Nico Paz, giovane talento argentino del Como, ha recentemente rivelato le sue ambizioni in un'intervista esclusiva.

Roma, obiettivo Balerdi: sfida aperta con la Juve, ecco quanto chiede il Marsiglia; Tudor chiede rinforzi alla Juventus: nomi sorprendenti per lo Scudetto; Mancini Juventus, nuova italiana sulle tracce dell'ex ct.

Roma, obiettivo Balerdi: sfida aperta con la Juve, ecco quanto chiede il Marsiglia - MSN - Roma e Juventus si preparano a rinforzare i rispettivi reparti difensivi in vista della stagione 2025/2026, ... Riporta msn.com

Juventus, Agresti: 'Sta valutando Di Maria, argentino vuole fare altri 1-2 anni in Europa' - Juventus, Agresti: 'Sta valutando Di Maria, argentino vuole fare altri 1- Scrive it.blastingnews.com