Senesi Juve arrivano conferme sull’accostamento dell’argentino ai bianconeri! L’annuncio del giornalista lo avvicina alla Vecchia Signora | può sostituire quel giocatore!

Arrivano conferme sull’interesse della Juventus per Marco Senesi, il difensore argentino del Bournemouth. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, il suo nome si fa sempre più insistente come possibile rinforzo per la linea difensiva bianconera, pronto a sostituire un altro giocatore nel reparto. La sua esperienza e qualità potrebbero rappresentare una soluzione strategica per la Vecchia Signora, consolidando ulteriormente il progetto di rafforzamento della rosa. La pista Senesi si fa sempre più calda, aprendo nuovi scenari di mercato.

Senesi Juve, è lui il giocatore che ha sfiorato la Serie A con cui i bianconeri potrebbero rimpinguare il reparto difensivo. Tutti i dettagli. Alfredo Pedullà accosta con insistenza Marco Senesi al calciomercato Juve, Il rafforzamento della difesa bianconera passa attraverso il vaglio della candidatura del difensore argentino del Bournemouth. Il suo nome ha già “sfiorato” la Serie A e può essere molto utile soprattutto per sopperire all’ infortunio di Nicolò Savona. Ecco le sue parole espresse sul proprio canale You Tube. PROBLEMA DIFENSORE – « Va affrontato con una certa serietà. Ci sono difensori che vogliono tornare in Italia dopo esperienze all’estero non straordinarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi Juve, arrivano conferme sull’accostamento dell’argentino ai bianconeri! L’annuncio del giornalista lo avvicina alla Vecchia Signora: può sostituire quel giocatore!

In questa notizia si parla di: juve - senesi - bianconeri - arrivano

Senesi Juve: nome nuovo per la difesa bianconera. Perché piace a Tudor e i motivi dietro al suo possibile arrivo a Torino - La Juventus sta valutando un nuovo nome per rafforzare la difesa in vista della prossima estate: Marcos Senesi.

Yildiz e la Juventus brillano al Mondiale per Club: doppietta del turco che propizia anche l’autogol del vantaggio, a segno Vlahovic su rigore. I bianconeri ipotecano gli ottavi e volano al primo posto nel girone aspettando City-Al Ain ? Vai su Facebook

Ultimissime Juve live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale; Rinnovo Gatti accordo trovato per il prolungamento del contratto! Il retroscena sul Napoli e tutti i dettagli sul nuovo accordo con la Juve; Juventus, colpo dall’Argentina: nuovo difensore per Tudor.

TJ - Contatti diretti per Senesi, su di lui c'è anche la Roma: la situazione - com, la Juventus e la Roma si sono informate in maniera concreta sulla situazione legata a Marcos Senesi (28). Si legge su tuttojuve.com

Juventus: possibile duello col Milan per Frendrup, bianconeri interessati anche Senesi - Il centrocampista danese del Genoa e il difensore argentino del Bournemouth sarebbero rinforzi utili per la Juventus. Da it.blastingnews.com