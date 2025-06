Sembra processionaria ma non lo è | cosa sono gli insetti pelosi a Novara

Sembra processionaria, ma non lo è: scopri gli insetti pelosi a Novara. Nelle ultime settimane, l’ifantria americana (Hyphantria cunea) sta tornando a proliferare, con i suoi tipici nidi e larve ricoperte di peluria. Sebbene l’aspetto possa inquietare, questo insetto non rappresenta un pericolo né per le persone né per gli animali domestici. Ma cosa rende questa specie così unica nel suo habitat?

Può sembrare processionaria, ma non lo è. E, soprattutto, non è pericolosa né per le persone né per gli animali. Nelle ultime settimane è tornata a proliferare l'ifantria americana (Hyphantria cunea) con i classici nidi sericei su alcuni rami e la presenza di larve ricoperte di peluria che si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

