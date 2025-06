seicento bus elettrici entro la fine del 2026

Milano si prepara a rivoluzionare il suo trasporto pubblico con 600 bus elettrici entro il 2026, confermando l’impegno di Atm verso un futuro più verde e sostenibile. Investimenti strategici nelle infrastrutture e nella nuova flotta testimoniano la determinazione della città a ridurre l’impronta ecologica. Con oltre 11 mila mq di pannelli fotovoltaici, l’azienda continua a alimentare questa trasformazione con energia 100% rinnovabile, contribuendo a un domani più pulito e efficiente.

L’impegno di Atm per un trasporto pubblico sempre più green e sostenibile continua senza sosta. Sono infatti in corso importanti investimenti nelle infrastrutture e nella flotta nell’ambito del progetto Full Electric. L’azienda è il principale consumatore di energia elettrica a Milano, da 5 anni acquista solo energia proveniente da fonti rinnovabili, al momento sono 11 mila i mq di superficie adibita ad impianti fotovoltaici con una potenza installata di circa 2 MWh e che producono in un anno 1.8 GWh di energia elettrica. Tutta l’energia acquistata da Atm è certificata e proveniente da fonti rinnovabili e l’azienda già oggi sviluppa il 75% di tutto il servizio di trasporto pubblico con energia elettrica: sono in circolazione circa 280 bus elettrici su 24 linee, entro il 2026 circa metà della flotta bus sarà elettrica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net