sei tonnellate di prodotti ittici sequestrati

Al porto di Cesenatico ieri si è tenuto il cambio della guardia, con il tenente di vascello Francesco Marzolla, arrivato nel 2022 e proveniente dalla Capitaneria di porto di Termoli, che lascia con un distacco non indolore: "Sono stati tre anni in cui ho trovato una popolazione ospitale e una terra molto legata ai valori marittimi; è stato un incarico molto impegnativo e di assoluto interesse, porterò sempre nel cuore questa esperienza". Il comandante Francesco Marzolla si trasferirà a Chioggia e ieri in piazza Spose dei Marinai ha ceduto il comando al tenente di vascello Emanuela Colì. Marzolla, quale è stato il momento più importante dal punto di vista operativo? "Il naufragio del Calimero Sampa, dove abbiamo salvato i 4 membri dell'equipaggio, è stata una grande soddisfazione".