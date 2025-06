sei nuovi agenti a montevarchi finalmente arrivano i rinforzi

Finalmente a Montevarchi arrivano i rinforzi desiderati! I nuovi agenti della Polizia di Stato, accolti dalla Questura di Arezzo, sono pronti a rafforzare la sicurezza e la tutela dei cittadini. Dopo l’attesa, sei di loro sono già in servizio, mentre le altre quattro completano il team. La città può ora sentirsi più sicura e protetta grazie a questa importante novità . Ma cosa ci riserva il futuro?

di Francesco Tozzi MONTEVARCHI Hanno preso servizio ieri mattina i nuovi poliziotti che andranno a potenziare l’organico del commissariato di Montevarchi. A renderlo noto è la Questura di Arezzo, che attraverso il questore Maria Luisa Di Lorenzo ha dato il benvenuto ai nuovi agenti della Polizia di Stato. Secondo il Coisp, delle 10 unità promesse a Montevarchi, solo 6 sarebbero entrate in servizio entro la fine del mese, con le restanti 4 in arrivo non prima di settembre. Ai nuovi agenti si dovrà affiancare per almeno quattro mesi del personale esperto. Gli agenti, appena nominati dopo aver completato il 229° corso di formazione, provengono infatti dalle Scuole della Polizia di Stato di Trieste e Peschiera del Garda. 🔗 Leggi su Lanazione.it