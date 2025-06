Segretaria uccisa il commercialista parla in aula | Quando si è parlato di Cecere i toni si sono alzati

In un’aula tesa e carica di emozioni, Andrea Soracco ha preso la parola nel processo che riaccende i riflettori sull’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa nel 1996 a Chiavari. Con toni decisi e parole fitte di implicazioni, l’imputato ha cercato di fare luce su un caso che ha scosso la comunità. La scena si infuoca quando i temi legati a Cecere sono stati affrontati, alzando la posta in gioco e mantenendo alta l’attenzione sull’esito del procedimento.

Ha parlato a lungo in aula Andrea Soracco, imputato per favoreggiamento nell’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa il 6 maggio 1996 in via Marsala a Chiavari, nello studio dello stesso Soracco, dove Nada lavorava. In apertura d’udienza, Soracco - imputato insieme alla casertana. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Segretaria uccisa nello studio del commercialista, il giallo del fermacarte - Il mistero attorno all'omicidio di Nada Cella si infittisce: un fermacarte scomparso potrebbe rivelarsi l'arma del delitto.

Caso Nada Cella, Soracco si ribella: “Trattato come un mafioso, a Chiavari nessuna cupola”; Prima di venire uccisa mi disse che nello studio girava denaro 'sporco': parla in aula lo zio di Nada Cella; Nada Cella, la verità di Soracco, Insultato dalla polizia.

Omicidio Nada Cella, Marco Soracco si difende in aula: “Io trattato come un mafioso e insultato dalla polizia” - Ha detto di essere stato "trattato come un mafioso" Marco Soracco, il datore di lavoro di Nada Cella, la 25enne uccisa il 6 maggio 1996 nello ... Da fanpage.it

Processo Cella, la difesa di Soracco: "La polizia mi diede del 'moralista di m..." - Nuove scintille al processo per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria uccisa nel 1996 a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco. primocanale.it scrive