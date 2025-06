Segnalato 142 volte in sette anni | espulso un ragazzo marocchino residente a Morbegno

In un clima di tensione e attenzione, la Polizia di Sondrio ha notificato l’espulsione di un giovane marocchino residente a Morbegno, dopo essere stato segnalato ben 142 volte in sette anni. Un esempio che mette in luce le sfide legate all’integrazione e alla sicurezza pubblica. La vicenda suscita riflessioni profonde sui percorsi di inclusione e prevenzione, elementi fondamentali per una società coesa e sicura.

Sondrio, 28 giugno 2025 – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Sondrio ha eseguito un decreto di espulsione amministrativa nei confronti di un cittadino marocchino del 2002, residente a Morbegno, emesso dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico. Il giovane, già destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale, era stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. Secondo quanto comunicato dalla Questura, il soggetto era stato segnalato 142 volte alle forze dell’ordine tra il 2018 e il 2025 per reati tra cui furto, rapina, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto abusivo di armi, violenza e minacce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Segnalato 142 volte in sette anni: espulso un ragazzo marocchino residente a Morbegno

