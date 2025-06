Sedicenne muore dopo impatto con un’altra auto a Mondragone Caserta ipotesi pirata della strada

Tragedia a Mondragone, dove un sedicenne ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Luigi Petrella, mentre tornava a casa con il suo scooter, è stato travolto da un’auto pirata che non si è fermata, lasciandolo gravemente ferito. La comunità è sconvolta e le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare il responsabile. La ricerca dell’automobilista fuggitivo rappresenta ora l’unica speranza di giustizia per questa giovane vittima.

Morto mentre probabilmente tornava a casa con lo scooter, travolto da un'auto che non si è neanche fermata. È accaduto a Mondragone (Caserta), comune del litorale domizio, dove il 16enne Luigi Petrella è deceduto per le gravi ferite riportate nello scontro che ha coinvolto lo scooter Honda su cui viaggiava. Il conducente dell'auto pirata è ricercato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. Gli investigatori non hanno trovato traccia di un'altra auto, anche se dai primi accertamenti effettuati, è molto probabile che il giovane abbia urtato un altro mezzo, per cui si è ipotizzato la fuga con l'omissione di soccorso.

Mondragone, travolto nella notte da auto pirata: Luigi muore a 16 anni - Una notte di dolore e incredulità scuote Mondragone, nel Casertano, con la tragica perdita di Luigi Petrella, un ragazzo di soli 16 anni.

