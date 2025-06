Secondigliano prova a scippare anziana e la scaraventa a terra | arrestato

Una scena di pura tensione scuote il cuore di Secondigliano, dove un'anziana è stata brutalmente spinta a terra da un tentativo di scippo. La prontezza degli agenti della Polizia Municipale ha evitato il peggio e portato all'arresto del aggressore. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la presenza vigile delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. La cronaca continua a sorprenderci…

