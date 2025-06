Secondigliano grosso incendio accanto al carcere Ira dei cittadini | Soccorsi lenti

Un vasto incendio scoppiato vicino al carcere di Secondigliano ha scatenato l’ira dei cittadini e sollevato forti preoccupazioni. La colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha reso l’aria irrespirabile, mentre i soccorsi si sono rivelati troppo lenti per placare l’allarme. Una situazione che rischia di aggravarsi se non si interviene con decisione e tempestività. È ora di chiedersi come migliorare la gestione delle emergenze in queste zone sensibili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi chilometri di distanza, l’aria irrespirabile. Un vasto incendio è scoppiato nella periferia nord di Napoli, in un’area adiacente al carcere di Secondigliano, per essere successivamente spento. A fuoco sono andati rifiuti e sterpaglie. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato. Alcuni abitanti della zona descrivono ore di paura. Le fiamme hanno lambito le aree residenziali. A rischio le autovetture parcheggiate all’interno, spostate per precauzione. Certe persone lamentano una presunta lentezza nei soccorsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Secondigliano, grosso incendio accanto al carcere. Ira dei cittadini: “Soccorsi lenti”

