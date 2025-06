Se perfino il turismo diventa un peccato

In un contesto in cui il turismo, un tempo fonte di crescita e vitalità, sembra diventare un peccato, la crisi dell’economia genovese rivela le conseguenze di decenni di statizzazione e burocrazia. Le logiche della libera impresa sono state soppiantate da norme oppressive, spesso irrispettose dei principi fondamentali del diritto. È arrivato il momento di ripensare completamente il nostro approccio, per restituire alla città il suo dinamismo e la sua autenticità.

