Se c’è anche un solo dubbio Bove non deve tornare a giocare | il monito di Brozzi sul futuro del centrocampista giallorosso

Se anche un solo dubbio persiste, Bove non può più permettersi di tornare in campo senza massima cautela. Il monito di Brozzi sul suo futuro è chiaro: la salute viene prima di ogni cosa. Sono passati mesi da quel terribile episodio del 1° dicembre 2024, ma la speranza e la prudenza devono guidare il ritorno dell’instancabile centrocampista giallorosso. La sua ripresa è fondamentale, perché il calcio ha bisogno di lui, ma soprattutto, la vita di Edoardo vale molto di più.

Sono passati mesi da quel 1° dicembre 2024, Fiorentina-Inter, minuto 17 del primo tempo. Edoardo Bove lascia tifosi e appassionati con il fiato sospeso: si china per allacciarsi le scarpe e, nel rialzarsi, si sente male e si accascia a terra. Dopo l’arresto cardiaco in campo, l’intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo e mesi di riabilitazione, secondo quanto riportato da Sky Sport, Bove potrebbe presto tornare in campo. Nei giorni scorsi, infatti, il centrocampista ha svolto ulteriori accertamenti, che hanno dato esito negativo: manca poco al via libera definitivo, ma le sensazioni sono positive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - “Se c’è anche un solo dubbio, Bove non deve tornare a giocare”: il monito di Brozzi sul futuro del centrocampista giallorosso

Notizie positive per Edoardo Bove! Il centrocampista italiano ha svolto alcuni accertamenti che hanno dato esiti negativi. Manca solo il via libera definitivo per il ritorno in campo

