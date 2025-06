Scuole paritarie 300mila docenti aspettano la sentenza UE | L’Italia discrimina gli insegnanti servizio pre-ruolo non riconosciuto per carriera e stipendi Battaglia da 2,5 miliardi

Le scuole paritarie italiane attendono con trepidazione una decisione fondamentale della Corte di Giustizia Europea che potrebbe rivoluzionare il destino di 300.000 insegnanti. La questione riguarda il riconoscimento del servizio pre-ruolo, attualmente non considerato per la carriera e gli stipendi, alimentando una battaglia da 25 miliardi di euro contro l’ingiustizia percepita dall’Italia. La sentenza potrebbe segnare un punto di svolta per i diritti di tanti educatori.

La Corte di Giustizia Europea si prepara a pronunciarsi su una questione che coinvolge circa 300.000 docenti italiani: il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini della carriera. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuole - paritarie - docenti - servizio

Lo spettacolare viaggio delle scuole dell'infanzia paritarie seguendo Marco Polo - Un viaggio incantevole nel tempo e nello spazio ha avuto inizio con la "Festa di Marco Polo" all'oratorio di Pascolo.

Mercoledì 25 giugno l’INDIRE ha pubblicato l'avviso con cui dà avvio alla procedura di selezione degli aspiranti per l'ammissione ai percorsi di specializzazione per il sostegno. Sono destinati ai docenti con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, s Vai su Facebook

Riconoscimento del servizio presso le scuole paritarie. La Corte Europea apre uno spiraglio; Mobilità docenti 2025, servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie non vale. Sentenza Corte di Giustizia europea possibile in autunno; La valutazione dei servizi prestati nelle scuole paritarie. Ricognizione normativa ed orientamenti giurisprudenziali.

Riconoscimento del servizio presso le scuole paritarie. La Corte Europea apre uno spiraglio - Negli ultimi anni, molti docenti si erano rivolti alla Magistratura chiedendo che il servizio prestato presso le scuole paritarie (che viene pacificamente riconosciuto ai fini del punteggio nelle grad ... tecnicadellascuola.it scrive

Scuole paritarie, docenti con tre anni di servizio potranno ottenere abilitazione con 30 Cfu, via libera dal Dl Pa bis - Nello specifico – scrivono l’emendamento “ prevede per coloro che hanno svolto servizio, presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche ... Come scrive orizzontescuola.it