scuola taglio autonomie il centrosinistra fa muro

Il dibattito sulle autonomie scolastiche si infiamma, con il centrosinistra compatto nel difendere il principio di preservare le scuole regionali. Pd, M5S e civici si oppongono fermamente al decreto ministeriale che prevede il taglio di 17 autonomie per il prossimo anno scolastico, chiedendo alla giunta regionale di ribadire la propria contrarietà . Una sfida cruciale che potrebbe influenzare il futuro dell'autonomia educativa in Italia.

"Le autonomie scolastiche non si toccano". Pd, Avs, M5s e 'Civici con de Pascale' hanno presentato un ordine del giorno per chiedere alla giunta regionale di manifestare in tutte le sedi istituzionali la propria contrarietà allo schema di decreto ministeriale per il dimensionamento scolastico 20262027, che impone il taglio di 17 autonomie scolastiche regionali. Quello dei gruppi di maggioranza in via Aldo Moro è un invito al ministero dell'Istruzione e del Merito di "recedere da scelte che mettono a rischio l'equilibrio del sistema scolastico regionale" e di farlo "attraverso la condivisione con la Conferenza delle Regioni".