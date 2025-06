Scuola propaganda rossa la trionferà O forse no | è scontro aperto tra Valditara e Laterza sul manuale di storia anti-Meloni

Lo scontro tra Valditara e Laterza sulla storia dei manuali scolastici rivela tensioni profonde tra interpretazioni ideologiche e il ruolo dell'istruzione nel plasmare il nostro passato. Una polemica che infiamma il dibattito pubblico e mette in discussione la libertà di insegnamento, rischiando di influenzare le future generazioni. In un panorama così acceso, è fondamentale capire quali siano le vere implicazioni di questa disputa e come possa evolversi il confronto tra politica, editore e scuola.

La polemica diventa incandescente e accende uno scontro a distanza: quello in corso tra il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e l’editore Alessandro Laterza, che ha affidato la sua scarna (demagogica) replica a una lettera inviata a La Stampa. Il mondo dell’istruzione e della politica si infiamma: al centro del dibattito infuocato un manuale di storia destinato ai licei edito da Laterza, mina che ha innescato accese recriminazioni per le sue tematiche, affermazioni e ricostruzioni più indottrinanti che educative. La questione, esplosa nei giorni scorsi, ha richiamato l’attenzione del titolare del dicastero di Viale Trastevere, che anche con il sottosegretario Frassinetti hanno annunciato l’avvio di verifiche approfondite sul testo e sull’intera vicenda socio-editoriale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scuola, propaganda rossa la trionferà . O forse no: è scontro aperto tra Valditara e Laterza sul manuale di storia anti-Meloni

In questa notizia si parla di: scontro - valditara - scuola - propaganda

"I docenti fissi vengono assegnati ad agosto, mentre quelli precari entro fine settembre. Se si anticipa l’apertura, bisogna spostare tutta la ‘macchina scuola’, un’operazione complicata”. Vai su Facebook

Scuola, propaganda rossa la trionferà . O forse no: è scontro aperto tra Valditara e Laterza sul manuale di storia anti-Meloni; Gaffe della Lega: il libro sulla Costituzione è «propaganda gender»; Educazione sessuale a scuola, polemiche contro Valditara - LaPresse.

Libro di storia contestato, scontro tra Valditara e Laterza. Il ministro: «Necessarie verifiche». L'editore: «È l'anticamera della censura» - Nelle pagine finali del manuale scolastico il partito FdI viene accostato al fascismo. Come scrive msn.com

Libro scuola contro Decreti Salvini sui migranti/ Lega con Valditara “becera propaganda, sinistra indottrina” - IlSussidiario.net - Libro scuola contro Decreti Salvini sui migranti/ Lega con Valditara “becera propaganda, sinistra indottrina” Il libro del liceo che attacca Salvini ed esalta Mimmo Lucano: cosa succede nella ... Scrive ilsussidiario.net