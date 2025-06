Scuola Holden gli esperti di scrittura scivolano proprio sulla comunicazione

La Scuola Holden di Torino, nota per formare talenti della scrittura creativa, si trova ora al centro di una polemica: sembra che gli esperti di comunicazione abbiano perso il filo, cadendo in un fiume di autocompiacimento e superficialità. Un paradosso che mette in discussione l’autentico valore dell’istituzione, tra protagonismi inutili e marketing culturale esasperato. È il momento di riflettere: la vera qualità si distingue anche nelle parole.

C’è tutto il fighettismo di sinistra, un mix di autocompiaciuta (e presunta) “superiorità morale” (e anche estetica) e di commercializzazione della “cultura” nella vicenda incorsa alla Scuola Holden di Torino. La nota scuola di “scrittura creativa”, fondata da Alessandro Baricco e oggi proprietà della Feltrinelli, è caduta proprio sulla materia che dovrebbe insegnare: la comunicazione. Pensando di essere spiritosi e “moderni”, quelli della Scuola hanno postato un video promozionale sui social all’insegna della domanda: «Spesi bene questi 20k?». La Scuola, infatti, costa, e non poco: non è certo per la classe operaia e la materia insegnata, saper scrivere e leggere, sembra alquanto evanescente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Scuola Holden, gli esperti di scrittura scivolano proprio sulla comunicazione

