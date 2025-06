Scuola Ancodis | le proposte per il futuro e la tutela del personale

In un panorama in continua evoluzione, Ancodis si fa portavoce delle proposte più innovative per il futuro della scuola italiana, sottolineando l’importanza di tutelare e valorizzare il personale scolastico. Tra idee rivoluzionarie e criticità irrisolte, l’associazione invita a riflettere sul ruolo della “scuola informale” all’interno del sistema formale. Scopriamo insieme come queste proposte possano cambiare il volto dell’educazione nel nostro paese.

Ancodis, l’Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici, interviene nel dibattito sul futuro della scuola con un comunicato stampa. Al centro dell’analisi, le proposte per la valorizzazione del personale e le sfide del sistema educativo, temi cruciali per l’intero settore. Ancodis: la “scuola informale” nella scuola formale. La soluzione all’italiana: lasciare tutto invariato per poter criticare. Alcune . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Scuola dell’autonomia, Ancodis: il questionario di fine anno scolastico sugli incarichi straordinari - Al termine di ogni anno scolastico, è fondamentale ascoltare le voci di chi vive quotidianamente la scuola.

