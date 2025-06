Scritte intimidatorie contro Lucia Palombella sindaco di Lizzano Taranto FdI | Vergogna fare luce sui responsabili

Nella notte, Lizzano si è svegliata sotto il peso di scritte intimidatorie contro il sindaco Lucia Palombella, simbolo di democrazia e impegno civile. Un gesto ignobile che mette in discussione la libertà di scelta e il rispetto istituzionale. Le forze dell’ordine stanno lavorando per fare luce sui responsabili, affinché sia garantita la sicurezza di chi si impegna per il bene della comunità. La solidarietà di FdI si fa sentire forte e chiara.

Offese contro la sindaca di Lizzano, Lucia Palombella, sono state scritte la scorsa notte su alcuni muri del paese in provincia di Taranto. Palombella, eletta nel maggio del 2023, è a capo di una coalizione di centrodestra. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. Lucia Palombella, la solidarietà di Iaia (FdI). “Ferma e incondizionata solidarietà” alla sindaca viene espressa in una nota dal deputato Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, che parla di “vergognose scritte” sui muri “fatte nottetempo da alcuni vigliacchi. Questi attacchi alla persona – aggiunge – sono inaccettabili e non riflettono la realtà di una persona perbene, che si è sempre distinta per il suo impegno e la sua dedizione per la legalità e nel servire la comunità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scritte intimidatorie contro Lucia Palombella, sindaco di Lizzano (Taranto). FdI: “Vergogna, fare luce sui responsabili”

In questa notizia si parla di: scritte - lucia - palombella - lizzano

Scritte contro il sindaco di Lizzano Lucia Palombella - Lucia Palombella, sindaco di Lizzano, si trova nuovamente sotto attacco: scritte offensive sui muri della città.

Scritte shock contro il sindaco di Lizzano Lucia Palombella. Le foto; “Sei una mafiosa”. A Lizzano scritte contro la sindaca Lucia Palombella. Solidarietà bipartisan; Scritte contro il sindaco di Lizzano Lucia Palombella.

Scritte offensive sui muri contro la sindaca di Lizzano. Iaia: «Attaccata perché scomoda» - Scritte offensive contro la sindaca di Lizzano Lucia Palombella, sono apparse nella notte su alcuni muri della cittadina in provincia di Taranto. Scrive msn.com

Lizzano, scritte offensive contro la sindaca Palombella: solidarietà da Dario Iaia (FdI) - Il gesto intimidatorio, ancora senza autori noti, è stato condannato anche da numerosi cittadini e rappresentanti locali. Come scrive giornaledipuglia.com