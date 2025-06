Scritte contro il sindaco di Lizzano Lucia Palombella

Lucia Palombella, sindaco di Lizzano, si trova nuovamente sotto attacco: scritte offensive sui muri della città. Un gesto vigliacco che colpisce non solo la sua persona, ma anche l’impegno di una leader dedita alla legalità e al benessere della comunità. La sua fermezza e il sostegno della collettività sono fondamentali per respingere queste intimidazioni. In situazioni come queste, l’unità e il rispetto devono prevalere, perché la democrazia si difende così.

Tarantini Time Quotidiano "Esprimo la mia più ferma e incondizionata solidarietà al Sindaco di Lizzano (TA), Lucia Palombella, bersaglio di vergognose scritte sui muri fatte nottetempo da vigliacchi. Questi attacchi vili sono inaccettabili e non riflettono la realtà di una persona perbene, che si è sempre distinta per il suo impegno e la sua dedizione per la legalità e nel servire la comunità". Così in una nota l'on. Dario Iaia. "Lucia Palombella – prosegue – sta operando con determinazione e fervore, seguendo un percorso di giustizia e trasparenza che è fondamentale per il progresso del nostro territorio.

