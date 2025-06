Scosse di mercato Besiktas sì alla buonuscita Immobile un po’ più vicino Sam spinge verso Napoli

Il calcio internazionale è in fermento: mentre Immobile si avvicina al Bologna con una buonuscita, il Besiktas potrebbe cedere anche altri pezzi pregiati. La trattativa si fa calda, e le novità di giornata promettono di scuotere il mercato. Tra speranze e incognite, il futuro di Immobile e non solo rimangono in bilico, pronti a rivoluzionare le strategie dei club coinvolti. Resta sintonizzato, perché ci aspettano sviluppi sorprendenti.

Sam Beukema rompe il silenzio, Ciro Immobile gli indugi. Alla vigilia del week end arrivano due notizie in casa Bologna: una positiva e una negativa. La prima: l’ex scarpa d’oro Ciro Immobile (35) ha ufficialmente mosso i primi passi per scrivere l’addio alla Turchia e al Besiktas e quest’ultimo ha aperto all’idea di concedere una buonuscita, fondamentale perché l’attaccante possa accettare le condizioni poste dal Bologna. Ma c’è pure quella negativa: dopo aver incontrato il diesse Manna a Milano due giorni fa, il padre di Beukema nelle ultime ore è stato negli uffici della dirigenza rossoblù: per chiedere la cessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scosse di mercato. Besiktas, sì alla buonuscita. Immobile un po’ più vicino. Sam spinge verso Napoli

In questa notizia si parla di: immobile - besiktas - buonuscita - scosse

Inter, Taremi: sondaggio del Besiktas per il dopo Immobile - L’Inter si prepara a scoprire il futuro di Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano classe 1992 che, a causa della guerra nel suo paese, si trova momentaneamente bloccato in patria.

Scosse di mercato. Besiktas, sì alla buonuscita. Immobile un po’ più vicino. Sam spinge verso Napoli.

Scosse di mercato. Besiktas, sì alla buonuscita. Immobile un po’ più vicino. Sam spinge verso Napoli - L’entourage di Ciro tratta con i rossoblù, ma chiede un bonus alla firma. Segnala msn.com

Immobile-Bologna, apertura del Besiktas. Spiraglio per i rossoblù - Il club rossoblù ha aperto da diverso tempo questo fronte di mercato e la palla è passata nelle mani del procuratore del ... Secondo msn.com