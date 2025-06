Scopri il ritorno di Una voce per Padre Pio su Rai1

Preparati a un'emozionante immersione tra fede e musica con il ritorno di “Una voce per Padre Pio” su Rai1. Questa produzione unica celebra la spiritualità attraverso melodie coinvolgenti, riaccendendo il ricordo di uno dei santi più amati d’Italia. Scopri come la musica diventa ponte tra cielo e terra, unendo anime in un abbraccio di fede e speranza. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere un’esperienza indimenticabile.

Scopri come la musica e la fede si intrecciano nel ritorno di "Una voce per Padre Pio" su Rai1. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Scopri il ritorno di “Una voce per Padre Pio” su Rai1

In questa notizia si parla di: scopri - ritorno - voce - padre

Ritorno a las sabinas: scopri il segreto di paca! - Scopri il mondo affascinante di "Ritorno a Las Sabinas", la nuova soap opera che promette di conquistare il pubblico di Rai 1.

Il Consiglio di Amministrazione di iCare con i soci, i dipendenti e i volontari si uniscono al dolore che ha colpito don Pino Di Santo per il ritorno alla Casa del Padre della cara madre Maria Vittoria ed estendono ai familiari tutti le più sentite condoglianze, invo Vai su Facebook

Stasera in tv (28 giugno), Mara Venier vs Jerry Calà: scontro tra ex in prima serata; «Amore all’unità, sequela totale a Cristo»; Gemelli: il Papa si affaccia e saluta. Poi il ritorno in Vaticano.

Padre Maccalli, ritorno sull’auto scoperta: "Perdonatemi per tanto disturbo" - Cronaca Padre Maccalli, ritorno sull’auto scoperta: "Perdonatemi per tanto disturbo" 12 ott 2020. Riporta ilgiorno.it

Il ritorno di Francesco È affaticato, ma sta bene Padre Georg tra i celebranti - Quotidiano Nazionale - Per raggiungere l’altare si serve dell’ausilio del bastone. Come scrive quotidiano.net