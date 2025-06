Scoppia il mercato del Napoli | blitz per Beukema e un colpo si chiude in 48 ore

Il calciomercato del Napoli esplode di emozioni e colpi di scena: tra trattative accelerate e annunci choc, i partenopei sono pronti a rivoluzionare la squadra in poche ore. La corsa per un grande difensore si intensifica con un blitz improvviso, mentre un esperto lancia un ultimatum di 48 ore per un altro acquisto decisivo. Scopriamo tutti i dettagli di questa sessione frenetica, che potrebbe cambiare le sorti del club napoletano.

Il calciomercato del Napoli è entrato in una fase febbrile, con trattative che si intrecciano e accelerano su tutti i fronti. Se l'arrivo del primo grande colpo in attacco è ormai una formalità , a scuotere le ultime ore sono due notizie potentissime: un clamoroso blitz per sbloccare la difesa e l'annuncio di un esperto che fissa una scadenza di 48 ore per un altro acquisto. Il punto completo su tutte le operazioni. Fronte Attacco: Lang a un passo, si lavora al centravanti. Il primo nome sulla lista è quello di Noa Lang. La trattativa è ormai in dirittura d'arrivo, con il Napoli che ha assottigliato la distanza con il PSV, forte della volontà totale del giocatore. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Scoppia il mercato del Napoli: blitz per Beukema e un colpo si chiude in 48 ore

In questa notizia si parla di: napoli - blitz - colpo - scoppia

Calciomercato Napoli, blitz di Manna: offerta raddoppiata, c’è l’assalto - Il Napoli è pronto a fare sul serio nel calciomercato: il direttore sportivo Manna ha messo in campo un'offerta raddoppiata per rinforzare la rosa e competere ai massimi livelli.

Calciomercato Lazio bloccato, Sarri si sente tradito: scoppia il caos; Colpo a due clan ‘satelliti’ dei Mazzarella, tutti i nomi dei 21 arrestati; Colpo al narcotraffico tra Spagna e Napoli, catturati fornitori e corrieri.

Napoli, Garnacho più vicino. Blitz per convincere Dorgu - E il Napoli si è già inserito nella trattativa, pronto a soddisfare le richieste del Lecce: Manna è pronto ad acquistare subito Dorgu per circa 35 milioni, per poi rigirarlo in prestito ai ... Da gazzetta.it

Napoli, blitz anti camorra della Dda: 24 indagati - MSN - Dalle indagini è emerso come la camorra avesse le mani anche sui parcheggiatori abusivi e gli ormeggi. Scrive msn.com