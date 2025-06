Scooter contro auto 16enne muore nel Casertano

Una tragedia sconvolge Mondragone: un giovane di appena 16 anni perde la vita in un incidente tra scooter e auto. La sua giovane vita spezzata lascia un vuoto profondo nella comunità , sollevando ancora una volta il tema della sicurezza stradale e della prevenzione. Un dramma che ci invita a riflettere sull’importanza di rispettare le regole e di proteggere i nostri ragazzi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era in sella al suo scooter quando si è scontrato violentemente con un’auto ed è finito sull’asfalto, procurandosi lesioni gravissime risultate fatali. E’ morto così a Mondragone (Caserta) Luigi Petrella, un ragazzo di 16 anni trasportato dopo l’impatto al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove però non c’è stato nulla da fare. E’ stato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, a dare la notizia del decesso su facebook. “ Non esistono parole, gesti, silenzi – è il post di Lavanga – è un dolore che fa scoppiare mente e cuore. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore ed a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra, che a soli 16 anni, è morto nella serata di ieri in un incidente con il motorino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scooter contro auto, 16enne muore nel Casertano

In questa notizia si parla di: scooter - auto - 16enne - muore

Ragazza in scooter travolta da un'auto al viale della Vittoria, è il secondo incidente nella zona in poche ore - In un tragico evento che ha scosso Ancona, una giovane donna in scooter è stata investita da un'auto al viale della Vittoria.

16enne in scooter travolto da un'auto: Luigi Petrella muore nel Casertano Vai su Facebook

Muore a 17 anni nello #scontro in #scooter contro un’#auto #Pontedera Vai su X

Scooter contro auto, morto 16enne nel Casertano; Sedicenne sullo scooter travolto e ucciso da auto pirata; Scooter contro auto, 16enne muore nel Casertano.

Mondragone, 16enne in scooter travolto da un'auto pirata: Luigi Petrella muore in ospedale - Un ragazzo di sedici anni, Luigi Petrella, è morto dopo essere stato travolto da un'auto che non si è ... Secondo msn.com

Scooter contro auto, 16enne muore nel Casertano - Era in sella al suo scooter quando si è scontrato violentemente con un'auto ed è finito sull'asfalto, procurandosi lesioni gravissime risultate fatali. Da ansa.it